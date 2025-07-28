Gaziantep'te Kamil Ocak Spor Salonu 25 Aralık'ta açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, FIBA standartlarına uygun olarak inşa edilen Kamil Ocak Spor Salonu'nun 25 Aralık'ta hizmete açılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 300 metrekarelik alanda 3 bin 800 kişi kapasiteli inşa edilen tesis, basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının tamamına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.

Profesyonel lig maçları ve uluslararası organizasyonlara uygun olarak projelendirilen salonda, zemin sisteminden ışıklandırmaya, tavan yüksekliğinden tribün yerleşimine kadar tüm detaylar uluslararası standartlara göre hazırlandı.

Tesisin açılışının ise kentin kurtuluş yıl dönümünde uluslararası bir müsabakayla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salonun Şehitkamil ilçesi için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitkamil 900 bin nüfuslu bir ilçe. Bu ölçekte bir tesis bugüne kadar yoktu. Gençlerimiz Şahinbey'deki tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu proje, sadece spor değil, aynı zamanda bir vefa projesidir. Kamil Ocak ismiyle anılacak bu tesis, geçmişe saygının da göstergesidir. Tesis, sadece profesyonel müsabakalara değil, gençler ve amatör sporculara da hizmet verecek. 10 farklı branş için ayrılmış spor odaları sayesinde kulüpler antrenman yapabilecek, okul sporları ve gençlik organizasyonları burada düzenlenebilecek."