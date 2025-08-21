Gaziantep'te Olimpik Hazırlık Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gaziantep'te Olimpik Hazırlık Merkezi

Gaziantep\'te Olimpik Hazırlık Merkezi
21.08.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi, 148 sporcuyu olimpiyatlar için hazırlıyor ve madalya hedefliyor.

Gaziantep'te olimpiyatlara katılacak sporcuları seçmek ve elit düzeyde sporcu yetiştirmek amacıyla 2013'te kurulan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde 148 sporcu eğitim alıyor.

Atletizm, boks, güreş, tekvando ve halter gibi birçok branşta eğitimlerin verildiği merkezde, olimpiyatlarda daha çok madalya almak için milli sporcu yetiştiriliyor. Sporculara yatılı olarak hizmet veren merkez, Gaziantep dışındaki bölgelerden gelen sporculara da ev sahipliği yapıyor.

148 sporcuya hizmet veriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, merkezde birçok branşta sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Tek amaçlarının ülkenin spor alandaki başarısının artırılması olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Burası sporcu eğitim merkezi, dolayısıyla şu anda 23 sporcumuz merkezimizde yatılı olarak kalıyor. Bunlardan halterde 4, atletizmde 13 ve yüzme branşında da yine 6 sporcumuz 23 sporcumuz faaliyetlerine devam ediyor. Bu merkezi sürekli kullanan sporcularımız da var. Toplamda 125 kişi eğitim sporcu merkezini kullanıyor. Kapasitemiz 148 kişi. 148 sporcumuz ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Gaziantep'te başarabilirsek halter branşında 5 sporcumuzun çok iyi derecelerle gittiğini görüyoruz. Yüzme branşında 2 sporcumuzun çok ciddi mesafe aldığını düşünüyoruz ve atletizm branşında da 3 sporcumuzu derecelerine göre baktığımızda iyi gittiğini görüyoruz. Sporcularımızın Gaziantep'i ve Bakanlığımızı en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil edeceğine canıgönülden inanıyoruz."

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde cirit atma branşında eğitim alan Hasan Özdemir, 2024 yılında milli takıma girmeye hak kazandığını söyledi. Her gün merkeze geldiğini söyleyen Özdemir, "Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gittim. Önümüzdeki hafta yarış var, çift antrenmanlarla ona hazırlanıyoruz. Sabah fitness akşam dışarıda cirit atmalarla günümüz geçiyor." dedi.

Kaynak: AA

gaziantep, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Olimpik Hazırlık Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Olimpik Hazırlık Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.