Gaziantep\'te Olimpik Hazırlık Merkezi

Gaziantep'te olimpiyatlara katılacak sporcuları seçmek ve elit düzeyde sporcu yetiştirmek amacıyla 2013'te kurulan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde 148 sporcu eğitim alıyor.

Atletizm, boks, güreş, tekvando ve halter gibi birçok branşta eğitimlerin verildiği merkezde, olimpiyatlarda daha çok madalya almak için milli sporcu yetiştiriliyor. Sporculara yatılı olarak hizmet veren merkez, Gaziantep dışındaki bölgelerden gelen sporculara da ev sahipliği yapıyor.

148 sporcuya hizmet veriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, merkezde birçok branşta sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Tek amaçlarının ülkenin spor alandaki başarısının artırılması olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Burası sporcu eğitim merkezi, dolayısıyla şu anda 23 sporcumuz merkezimizde yatılı olarak kalıyor. Bunlardan halterde 4, atletizmde 13 ve yüzme branşında da yine 6 sporcumuz 23 sporcumuz faaliyetlerine devam ediyor. Bu merkezi sürekli kullanan sporcularımız da var. Toplamda 125 kişi eğitim sporcu merkezini kullanıyor. Kapasitemiz 148 kişi. 148 sporcumuz ile faaliyetlerimiz devam ediyor. Gaziantep'te başarabilirsek halter branşında 5 sporcumuzun çok iyi derecelerle gittiğini görüyoruz. Yüzme branşında 2 sporcumuzun çok ciddi mesafe aldığını düşünüyoruz ve atletizm branşında da 3 sporcumuzu derecelerine göre baktığımızda iyi gittiğini görüyoruz. Sporcularımızın Gaziantep'i ve Bakanlığımızı en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil edeceğine canıgönülden inanıyoruz."

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde cirit atma branşında eğitim alan Hasan Özdemir, 2024 yılında milli takıma girmeye hak kazandığını söyledi. Her gün merkeze geldiğini söyleyen Özdemir, "Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gittim. Önümüzdeki hafta yarış var, çift antrenmanlarla ona hazırlanıyoruz. Sabah fitness akşam dışarıda cirit atmalarla günümüz geçiyor." dedi.