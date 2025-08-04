Gaziantep'te Yaz Spor Okulları devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Yaz Spor Okulları devam ediyor

Gaziantep\'te Yaz Spor Okulları devam ediyor
04.08.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Spor Şehri Gaziantep' hedefiyle düzenlenen yaz okullarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. 72 tesiste 87 branşta 56 bin çocuğun yararlandığı yaz okullarında spor eğitimi veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Spor Şehri Gaziantep" vizyonuyla düzenlenen Yaz Okulları'ndan yararlanan öğrencileri ziyaret etti.

Çocukların yaz aylarında hem eğlenerek hem öğrenerek spor bilinci kazanmalarını; takım ruhu ve disiplin duygusu geliştirmelerini hedefleyen spor okulları devam ediyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla her branşta kaliteli spor eğitimi verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulları'nda öğrenciler, Başkan Şahin ile bir araya geldi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Sakıp Özbek Spor Kompleksi'nin yüzme havuzu ve spor salonlarında Başkan Fatma Şahin, antrenmanları takip ederek spor hocalarından bilgi aldı. Ziyaretinde çocuklarla sohbet eden Şahin, hazırlanan gösterileri de izledi.

"Çocukların mutluluğunu görünce yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu görüyoruz"

Ziyaretin sonunda açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaz aylarında çocukların eğlenerek öğrenmeleri gerektiğini belirterek, "Biz bunu şimdi yapmıyoruz, 10 yıldır yapıyoruz. Geldiğimiz noktada bizim şu anda 72 tesiste 87 branşta 56 bin çocuk yaz okulundan yararlanıyor. Kimin ne yeteneği varsa, ilgili daire başkanlığımız bu yetenek taramalarını yapıyor. Kim hangi alanda spor yapmak istiyorsa onların tesislerini tamamladık, malzeme desteği veriyoruz. Çocuklarımızı yönlendiriyoruz ve çocuklarımızı eğitim şehri, spor şehri, bilim şehri, kültür ve sanat şehri hedefine ilerlerken 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Bu hedeflerimizde 3 ay çok önemli. Evin içerisinde sıcakta oturacağına çocuk buraya gelerek modern spor tesislerinde, hocaların eşliğinde istediği sporu yapıyor. Günün sonunda çocuklar sporla mutlular, sporla öğreniyorlar, sporla eğitiliyorlar, sporla yaz okulunu şenlendiriyorlar. Biz de çocukların mutluluğunu görünce yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu görüyoruz" dedi.

Spor okulları, eğitim çalışmaları ve değerler eğitimi olmak üzere 3 ayrı alanda sürdürülen yaz okullarında, 87 branşta eğitimler devam ediyor. 72 tesiste 56 bin çocuğun yararlandığı yaz okulları, geleceğe daha iyi hazırlanmak için çocuklara fırsat eşitliği sunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'te Yaz Spor Okulları devam ediyor - Son Dakika

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