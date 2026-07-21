Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt

Gaziantepli iş adamından \'\'Salah transferine sponsor oldu\'\' iddialarına yanıt
21.07.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK eski yöneticisi İskender Kaplan, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi için 1 milyon Euro finansal destek sağlayacağı iddialarını yalanlandı.

Geçtiğimiz sezonlarda Gaziantep FK yönetim kurulunda görev yapan Gaziantepli ünlü halı üreticisi ve iş adamı İskender Kaplan’ın, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın Beşiktaş’a transferi için 1 milyon Euro finansal destek sağlayacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ve taraftarları heyecan sarmıştı. 

SPONSORLUK İDDİALARINA YANIT

Levent Ümit Erol tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Gaziantep şehrinin taraftarlarından tepki gören İskender Kaplan, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ'IN MASADAKİ TEKLİFİ

Beşiktaş cephesinde ise transfer pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar oyuncu ile prensipte anlaştı ancak menajerinin son dakikada sunduğu ek mali talepler nedeniyle resmi imzalar atılamadı. Başkan Serdal Adalı, hazırlanan 12 milyon Euro’luk paket teklifin üzerine çıkılmayacağını ve mali sınırların zorlanmayacağını net bir dille ifade etti. Şartların kabul görmesi üzerine Salah'ın menajerlik ekibi yeniden İstanbul'a gelmek üzere hazırlık yaparken, tarafların bugün yapacağı kritik görüşmenin transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.

Muhammed Salah, Gaziantep FK, İskender, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murathantal79@gmail.com [email protected]:
    Korkmayın, verin 1m euro kardeşim. Gelecek olan kişi Muhammed Salah. Adamlar greenwood getirirken kim ne verdi konuşulmadı. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

20:19
Fatma Soydaş’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert tepki
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki
20:11
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
19:53
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 20:39:44. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.