Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı - Son Dakika

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantepli başarılı kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını hazırladığı fotoğraf sergisiyle dikkat çekti. Gaziantep'te bir ilk niteliğini taşıyan serginin açılışına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği başarılarıyla ses getiren Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını "Kadın ve Spor" adlı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Dernek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde futbol, voleybol ve atletizm branşlarında ciddi başarılar elde eden Gaziantepli kadın sporcuların başarılarına hazırladığı sergiyle dikkat çekti. SANKO Park AVM'de düzenlenen sergi açılışı kadınlar ile kadın sporculardan yoğun ilgi gördü.

Açılışa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloglu, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoglu, Şahinbey Halk Eğitim Müdürü Memduh Cihan, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Av. Erol Kınacılar, Dernek Başkanı Mezine Sırakaya ile yönetiminin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

ALG Spor Futbol Takımının tam kadro katıldığı açılışta serginin açılış kurdelesini genç sporcular kesti.

"Kadın sporcular ve yöneticiler ilk defa sergide yer aldı"

Gaziantep'te ilk kez kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını konu edinen bir serginin açıldığını ifade eden Başkan Mezine Sırakaya, Gaziantepli sporcular ile yöneticilerin hayat hikayelerinin ilk defa bir sergide yer aldığını vurguladı. Kadınların her alanda olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Sırakaya, "Dernek olarak kadınların sporda daha aktif olarak yer alması içinde büyük uğraşlar veriyoruz. Gaziantep'in yetiştirdiği dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan ve derecelere giren kadın sporcular var. Tabi biz hepsini buraya sığdıramadık. Önümüzdeki yıllarda bu hayat hikayelerini kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Özellikle Gaziantepli kadınlar kız çocuklarının hayatına yön verebilmeleri adına bu sergiyi gezmeliler. Anneler özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmeliler. Kız çocuklarının başarısı annelerini de mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışının ardından kadın sporcularla davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP