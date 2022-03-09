Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı

09.03.2022 00:57
Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantepli başarılı kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını hazırladığı fotoğraf sergisiyle dikkat çekti.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gaziantepli başarılı kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını hazırladığı fotoğraf sergisiyle dikkat çekti. Gaziantep'te bir ilk niteliğini taşıyan serginin açılışına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği başarılarıyla ses getiren Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını "Kadın ve Spor" adlı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Dernek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde futbol, voleybol ve atletizm branşlarında ciddi başarılar elde eden Gaziantepli kadın sporcuların başarılarına hazırladığı sergiyle dikkat çekti. SANKO Park AVM'de düzenlenen sergi açılışı kadınlar ile kadın sporculardan yoğun ilgi gördü.

Açılışa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloglu, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoglu, Şahinbey Halk Eğitim Müdürü Memduh Cihan, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Av. Erol Kınacılar, Dernek Başkanı Mezine Sırakaya ile yönetiminin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

ALG Spor Futbol Takımının tam kadro katıldığı açılışta serginin açılış kurdelesini genç sporcular kesti.

"Kadın sporcular ve yöneticiler ilk defa sergide yer aldı"

Gaziantep'te ilk kez kadın sporcular ile yöneticilerin hayatını konu edinen bir serginin açıldığını ifade eden Başkan Mezine Sırakaya, Gaziantepli sporcular ile yöneticilerin hayat hikayelerinin ilk defa bir sergide yer aldığını vurguladı. Kadınların her alanda olması gerektiğini düşündüklerini aktaran Sırakaya, "Dernek olarak kadınların sporda daha aktif olarak yer alması içinde büyük uğraşlar veriyoruz. Gaziantep'in yetiştirdiği dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan ve derecelere giren kadın sporcular var. Tabi biz hepsini buraya sığdıramadık. Önümüzdeki yıllarda bu hayat hikayelerini kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Özellikle Gaziantepli kadınlar kız çocuklarının hayatına yön verebilmeleri adına bu sergiyi gezmeliler. Anneler özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmeliler. Kız çocuklarının başarısı annelerini de mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışının ardından kadın sporcularla davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı etkinlik Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı etkinlik GAZİANTEP - Dünyanın en hızlı kadın dron pilotları Gaziantep'te yarıştı GAZİANTEP - Dünyanın en hızlı kadın dron pilotları Gaziantep'te yarıştı

Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:10:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement