Gaziantepspor ve Bodrumspor Berabere Kaldı

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(ANKARA)- Gaziantepspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Sipay Bodrumspor'u konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Karşılaşmada gol olmadı ve maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle bitti.