Gaziantep\'te kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

GAZİANTEP'TE KARŞILIKLI GOLLER

Corendon Alanyaspor'un golünü 42. dakikada İbrahim Kaya, Gaziantep FK'nin golünü ise 63. dakikada Kacper Kozlowski, kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 34 puana ulaştı. Corendon Alanyaspor ise 32 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak.