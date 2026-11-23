Gaziemirspor ligdeki İzmir derbilerinde puan kaybetmedi, 10. sıraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gaziemirspor, ligde oynadığı 3 İzmir derbisinde Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Altay'ı yenerek bu maçlarda puan kaybı yaşamadı. Son haftalardaki galibiyetlerle 10. sıraya yükselen yeşil-beyazlılar, kupada da Bucaspor'u 4-0 yenip üst tura çıktı.
Gaziemirspor, ligde ve kupada oynadığı İzmir derbilerinde Karşıyaka, Altay ve Bucaspor 1928'i mağlup etmeyi başardı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gaziemirspor, sezonun ilk 13 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşan İzmir ekibi, 10. sıraya kadar yükseldi. Yeşil-beyazlılar, özellikle İzmir derbilerinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. İlk derbisinde 4. haftada Karşıyaka'ya konuk olan Gaziemirspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Ardından 6. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 2-1 yenmeyi başaran İzmir temsilcisi, son olarak 13. haftada sahasında Altay'ı aynı skorla geçti. Böylece Gaziemirspor, ligde oynadığı 3 İzmir derbisinden de galibiyetle ayrılarak bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadı.
Öte yandan Gaziemirspor, Türkiye Kupası'nda da İzmir derbisinden galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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