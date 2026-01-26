Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi\'ni 3-0 yendi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Gebze temsilcisi, lig müsabakasında rakibiyle karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca üstün bir oyun sergileyen Gebze Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Gebze ekibi, ligde 4. sıraya yükseldi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, galibiyetin ardından teknik heyet ve sporcuları tebrik ederek, takıma başarılar diledi. - KOCAELİ
