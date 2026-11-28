Gebze Belediyespor sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Gebze Belediyespor, evinde ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Ligde 8. maçına çıkan Gebze Belediyespor 5. galibiyetini alırken, ON Hotels Alanya Belediyespor 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Aykut Acar)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Shchytkov, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Nazar Hetman, Yusuf Bakır (Zeka Çağatay Kır)
Setler: 20-25, 27-29, 25-20, 25-22, 15-13
Süre: 165 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor sahasında, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
Gebze Belediyespor, ligdeki 8'inci müsabakasında 5'inci galibiyetini aldı. ON Hotels Alanya Belediyespor ise 5'inci yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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