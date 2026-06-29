4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası kıyasıya mücadele ile tamamlandı - Son Dakika
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4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası kıyasıya mücadele ile tamamlandı

4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası kıyasıya mücadele ile tamamlandı
29.06.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
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Gebze'de düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda sporcular, iki gün boyunca zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon, uluslararası katılımla farklı kategorilerde büyük heyecana sahne oldu.

Gebze'de düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nda sporcular, iki gün boyunca dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Uluslararası katılımla gerçekleşen organizasyon, farklı kategorilerde heyecanlı yarışlara sahne oldu.

Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, 27-28 Haziran tarihlerinde Beylikdağı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından sporcuların katıldığı organizasyonda yarışmacılar, zorlu parkurda dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Eğimli yapısı ve teknik virajlarıyla dikkat çeken Beylikdağı parkurunda elit, genç ve master kategorilerinde yapılan yarışlar, iki gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Yarış öncesinde sporcularla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, katılımcılara başarılar diledi. Büyükgöz, Gebze'nin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü belirterek, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımı ve sporun gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Elit, genç ve master kategorilerinde kürsüye çıkan sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gebze, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası kıyasıya mücadele ile tamamlandı - Son Dakika

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