Gebze\'deki voleybol turnuvasını İstanbul Büyükşehir Belediyespor namağlup tamamladı

Gebze'deki voleybol turnuvasını İstanbul Büyükşehir Belediyespor namağlup tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze Belediyesinin Dursun Ali Arslan anısına düzenlediği, SMS Grup Efeler Ligi takımlarının katıldığı voleybol hazırlık turnuvası Gebze Spor Salonu'nda tamamlandı. Çıktığı 3 maçı da kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu namağlup birinci sırada bitirdi.
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol hazırlık turnuvası sona erdi.
Gebze Belediyesince, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın anısına düzenlenen ve SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası Gebze Spor Salonu'nda son gün maçlarının oynanmasının ardından tamamlandı.
Organizasyonun son gününün ilk mücadelesinde Sungurlu Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 22-25, 20-25, 23-25 lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
İkinci karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor'u 22-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Turnuva boyunca çıktığı 3 müsabakayı da kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu namağlup birinci bitirdi.
Kaynak: AA
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