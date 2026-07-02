Gebzespor'un tesisleşme hamlesine belediyeden "Muallimköy" desteği - Son Dakika
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Gebzespor'un tesisleşme hamlesine belediyeden "Muallimköy" desteği

Gebzespor\'un tesisleşme hamlesine belediyeden "Muallimköy" desteği
02.07.2026 17:38  Güncelleme: 17:40
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzespor'un altyapı ve A takımına hizmet verecek modern bir antrenman tesisini Muallimköy'de hayata geçireceklerini açıkladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze spor'a Muallimköy'de yeni bir antrenman tesisi kazandıracaklarını söyledi.

Gebzespor'un sportif altyapısını güçlendirmek ve kulübün geleceğine katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon play-off aşamasından dönen Gebzespor'un yeni sezonda daha güçlü bir kadro ve altyapıyla yoluna devam etmesi hedeflenirken, belediye tarafından Muallimköy'de kulübün hem A takımına hem de altyapısına hizmet verecek modern bir tesis projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kulübün yalnızca bir spor takımı değil, aynı zamanda Gebze'nin ortak değeri ve önemli bir markası olduğunu vurguladı.

Kulübe maddi ve manevi desteklerinin süreceğini kaydeden Büyükgöz, "Gebzespor'a her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Gebzeliler de Gebzespor camiası da en iyisini hak ediyor. Bu anlayışla kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak, geleceğine katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gebzespor Kulübü Başkanı Yusuf İzzettin Öztürk de tesis projesinin kulübün sportif ve kurumsal gelişimi ile geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gebzespor'un tesisleşme hamlesine belediyeden 'Muallimköy' desteği - Son Dakika

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