Gecenin maçında şok skor

Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

EMIRATES'TE GOLSÜZ EŞİTLİK

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, sahasında Liverpool'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDILAR

Her iki takımın da net fırsatlara girmekte zorlandığı mücadelede savunmalar ön plandaydı. Maç boyunca gol çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

ARSENAL'İN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ, LİDERLİK SÜRDÜ

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, bu sonuçla puanını 49'a yükseltti. Londra ekibi, Manchester City ve Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LIVERPOOL ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ BERABERE KALDI

Üst üste üçüncü beraberliğini alan Liverpool ise puanını 35'e çıkardı. Kırmızılar, haftayı 4. sırada tamamladı. Arsenal, bir sonraki maçında Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Liverpool ise sahasında Burnley'yi ağırlayacak.