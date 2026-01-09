Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Arsenal, sahasında Liverpool'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Her iki takımın da net fırsatlara girmekte zorlandığı mücadelede savunmalar ön plandaydı. Maç boyunca gol çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, bu sonuçla puanını 49'a yükseltti. Londra ekibi, Manchester City ve Aston Villa'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Üst üste üçüncü beraberliğini alan Liverpool ise puanını 35'e çıkardı. Kırmızılar, haftayı 4. sırada tamamladı. Arsenal, bir sonraki maçında Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Liverpool ise sahasında Burnley'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Gecenin maçında şok skor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?