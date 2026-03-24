Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler

Sosyal medyada "Köksal Baba" olarak tanınan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım idmanını ziyaret ederek renkli anlara imza attı.
4 milyon takipçili fenomen isim, milli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Bektaşoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, özellikle TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile verdiği samimi poz büyük ilgi gördü. Hacıosmanoğlu'nun Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Söz konusu görüntüler sonrası bazı yorumcular, canlı yayında bu anları izlerken gülme krizine girdi. O anlar izleyenler tarafından da ilgiyle takip edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)