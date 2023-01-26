Yeni takımında ilk golünü atan Weghorst hocasının gözüne girdi: Harika işler çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni takımında ilk golünü atan Weghorst hocasının gözüne girdi: Harika işler çıkardı

26.01.2023 15:12

Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Weghorst yeni takımında ilk kez fileleri havalandırdı. Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag Hollandalı golcüye övgü yağdırdı. Hag, futbolcu için "Sahada harika işler çıkardı" dedi.

İngiltere basınına konuşan Hollandalı teknik direktör, Manchester United'ın Nottingham Forest'ı deplasmanda 3-0 yendiği İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Weghorst'un, takımı adına ilk golünü atmasına çok sevindiğini söyledi.

"FORVETLER GOL İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

Hollandalı santrforun Nottingham Forest karşısındaki performansını değerlendiren Ten Hag, "Weghorst'un gol atması, öz güveni için önemliydi ve onu da başardı. Forvetler gol için sahaya çıkar ve bunu başaramadıklarında mutlu olmazlar." dedi.

Manchester United'ın hocası, Weghorst'u yere göğe sığdıramadı: Harika işler çıkardı

"SAHADA HARİKA İŞLER ÇIKARDI"

Yıldız futbolcunun Manchester United'da forma giydiği ilk iki maçta gol atamamasına rağmen takımı için sahada çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Erig Ten Hag, "Crystal Palace ve Arsenal maçlarında presi, hedefe yönelik oyunu ve doğru hareketleriyle Weghorst, sahada harika işler çıkardı. Palace maçında Bruno Fernandes'in golünde ön direğe yaptığı doğru hareketlenmeyle pozisyona büyük katkı sağladı. Arsenal karşılaşmasında yaptığı koşuyla stoperi kendine çekti ve Marcus Rashford'un gol atmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayserispor Beşiktaş maçını 14 bin 500 kişi izledi Kayserispor Beşiktaş maçını 14 bin 500 kişi izledi Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Manchester United, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımında ilk golünü atan Weghorst hocasının gözüne girdi: Harika işler çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Serdar Dursun'a Avrupa'dan şaşırtan talip! Teklifi kabul ederse ecel terleri dökecek
15:46 Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan oylamada başkanlığa Ahmet Yener seçildi
15:40 Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet Yener oldu
15:40 Ünlü ismin cansız bedeni çöpteki valizden çıktı! Evli sevgilisi gözaltında
15:33 Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var
15:33 İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş
15:27 Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları
15:27 İstanbul'da kedileri darbeden şahsın bir kadını taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı
15:30 "10 numara favori pozisyonum" diyen Ferdi Kadıoğlu, tercümanın çevirisini yarıda kesti: Şaka yaptım
15:24 Favori pozisyonunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, daha tercümanın çevirisi bitmeden hemen araya girdi: Şaka yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 16:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni takımında ilk golünü atan Weghorst hocasının gözüne girdi: Harika işler çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement