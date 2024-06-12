Gediz'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başladı - Son Dakika
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Gediz'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine bu sene erken start verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde bulunan portatif yüzme havuzunda çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz yıllarda binlerce öğrenci başvuru yapmış ve başvuru sayısında rekor kırılmıştı. İlçe Müdürü Muhammed Keskin, bu sene 1000 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

12.06.2024 12:45
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine bu sene erken start verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde bulunan portatif yüzme havuzunda çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Belediye Spor Okullarına binlerce öğrenci başvuru yapmış ve başvuru sayısında rekor kırılmıştı.

2023 yılında 300 kişiye yüzme öğrettiklerini belirten İlçe Müdürü Muhammed Keskin bu sene 1000 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Keskin, "Geçtiğimiz yıl spor okullarımıza rekor sayıda başvuru gerçekleşmiş ve yüzme sporu için de talep fazla olmuştu. Bu sene yüzme kursumuzu okullar kapanmadan başlattık. Bu sene kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için kayıt kolaylığı getirildi. Öğrencilerimiz e devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümüne gidip branş seçerek kayıt yapabilecekler. Ayrıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne gelerek form doldurabilirler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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