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Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi - Son Dakika

Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

02.02.2022 21:41
Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla saat 21.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Gedson Fernandes'e Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu eşlik etti. Havalimanında Selim Selimoğlu ve Gedson Fernandes, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Rizespor olarak çok mutluyuz. Gedson, sezon sonuna kadar bizim formamızı giyecek. Kendisini ikinci devre için kiraladık. Sakatlıksız ve şanslı bir sezon diliyoruz" dedi. Selimoğlu, bir süredir bu transfer için çalıştıklarını kaydederek, "Takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim, bugün de çok zor geçti. Sonunda başarılı olduk, Kulübümüz adına çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Umarım burada geçireceğim vakitten keyif alırım. Haydi başlayalım" diye konuştu. Fernandes, Galatasaray ile ilgili gelen soruyu ise yanıtsız bıraktı.

- Diyebilirim
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Gedson Fernandes, Rizespor, İstanbul, Benfica, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor


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