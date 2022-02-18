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'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor - Son Dakika

'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor

18.02.2022 15:26
'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Yurdu Spor Salonunda devam eden "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Programını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gevher Nesibe Yurdu Spor Salonunda devam eden "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Programını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Sezonu kapsamında 3., 4. ve 5. Sınıflara yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı İl Müdürlüğü Gevher Nesibe Yurdu Spor Salonunda yapılıyor. Programa ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları inceleyen İl Müdürü Kabakcı yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ilimizde uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Burada taranan 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz ilerleyen dönemde yeteneklerine uygun spor branşlarına yönlendirilerek sporun alt yapısı oluşturulacak" dedi. - KAYSERİ

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Gevher Nesibe, Ali İhsan Su, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor - Son Dakika Spor


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