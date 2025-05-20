Geleceğin yıldızları 19 Mayıs için hünerlerini sergiledi

Yunusemre Belediyesi 19 Mayıs Futbol Turnuvası 16 takımın katılımıyla düzenlendi. Coşku ve heyecana sahne olan turnuvada kupalar sahiplerini buldu.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 19 Mayıs Futbol Turnuvası 16 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. U11 yaş (2014 doğumlular) kategorisinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuvada Kuşlubahçespor birinci, Şehitlerspor ikinci, Onur 45 Spor Kulübü üçüncü, Yıldızspor 45 FK dördüncü oldu. Heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanvekili Yücel Taşçı, Futbol Şube Sorumlusu Metin Keleş, Futbol Altyapı Koordinatörü Ünal Taşçı ile Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk tarafından verildi. Şehrin güzide takımlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, organizasyona katılan tüm takımları tebrik ederken, emeği geçenlere de teşekkür etti. - MANİSA