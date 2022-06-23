Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak - Son Dakika
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Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak

23.06.2022 09:33
Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında deniz tutkunları Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda bir araya gelecek.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılında deniz tutkunları Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda bir araya gelecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı bu sene de birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Sanatsal ve sportif etkinliklerin başrol oynadığı kutlama programı çerçevesinde 27-28 Haziran tarihlerinde Geleneksel Çınar Yelken Yarışları düzenlenecek.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Yelken Federasyonu İl Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü ortaklığında organize edilen Geleneksel Çınar Yelken Yarışları, 27-28 Haziran tarihlerinde İzmit Yelken Kulübü'nde gerçekleşecek. Kurtuluş için İzmit Körfez'ine yelken açacak deniz tutkunları 2 gün boyunca kıyasıya yarışacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Çınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak - Son Dakika

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