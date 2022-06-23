İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in öncülüğüyle İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı bu sene de birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Sanatsal ve sportif etkinliklerin başrol oynadığı kutlama programı çerçevesinde 27-28 Haziran tarihlerinde Geleneksel Çınar Yelken Yarışları düzenlenecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak - Son Dakika

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