Spor

Geleneksel Divan Kurulu Başkanları toplantısı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen Geleneksel Divan Kurulu Başkanları Yemeği'nde; Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'i ağırladı.

Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar ve Divan Kurulu Genel Sekreteri Turgay Pirinç ile Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin divan başkanlık kurulu üyeleri de yemekte yer aldı. - İSTANBUL