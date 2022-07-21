Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde bin pehlivan kol bağlayacak - Son Dakika
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Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde bin pehlivan kol bağlayacak

21.07.2022 14:30
Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde bin pehlivan kol bağlayacak

Antalya'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 55'i başpehlivan olmak üzere bin pehlivan mücadele edecek.

Antalya'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 55'i başpehlivan olmak üzere bin pehlivan mücadele edecek.

Konyaaltı Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yayla Şenlikleri 23-24 Temmuz'da Feslikan Yaylası'nda yapılacak.

Organizasyona ilişkin Konyaaltı ilçesindeki Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Anadolu geleneği ve ata sporu olan güreş kültürüne büyük önem verdiklerini söyledi.

Güreş kültürünün devamlılığını sağlama adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Esen, "Bu yıl 24'üncüsünü düzenleyeceğimiz yağlı güreşleri geniş kitlelere en iyi şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak Antalyalı pehlivanlarımızın yağlı güreşlerde en güçlü isimler olarak büyük başarılara imza atmalarını ve Antalya'nın adını duyurmalarını istiyoruz. Bu güreşlerin de oldukça güzel geçeceğine inanıyoruz. Tüm pehlivanlarımız kemeri alma iddiasıyla ve hırsıyla güreşlere katılacak. Er meydanında dostluğu, kardeşliği ve empatiyi göreceğimiz çok keyifli mücadeleler izleyeceğiz." diye konuştu.

Güreşlere oldukça geniş bir katılım beklediklerini belirten Esen, organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Öte yandan Esen, başpehlivan Ali Gürbüz'ün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gürbüz'ün karantinası nedeniyle güreşlere katılamayacağını ifade eden Esen, "Bu kapsamda güreşimize 55'i başpehlivan olmak üzere toplam bin pehlivanın katılmasını bekliyoruz." dedi.

Şimşek: "Güzel bir mücadele olacağına inanıyorum"

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, çocukluk yıllarından bu yana güreştiği Feslikan'a altın kemerle katılacak olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Feslikan'ın Kırkpınar'dan sonra yapılan en büyük güreş organizasyonu olduğunu kaydeden Şimşek, "Güreşlerde elimizden geleni yapacağız. Seyirci kitlesinin güreşe olan yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Güzel bir mücadele olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Başpehlivan İsmail Balaban da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, centilmenliğin ön planda olduğu ve hak edenin kazandığı müsabakaların yapılmasını diledi.

Toplantıya, başpehlivanlar Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Furkan Durmuş Altın, Kürşat Şevki Korkmaz ve Okan Acar ile Konyaaltı Belediye Spor Kulübü yöneticileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Feslikan Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde bin pehlivan kol bağlayacak - Son Dakika

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