Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta Çocuklarla Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Muş\'ta Çocuklarla Buluştu
22.08.2025 05:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta çocuklara oyun oynatarak eğlenceli anlar yaşattı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 81 ili gezmek üzere yola çıkan "Geleneksel Oyunlar Tırı", 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Muş'a gelerek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Merkez Göletli Park'ta konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Kurulan parkurda doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Etkinliğe katılarak çocuklarla oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın gençlerin hizmetine sunulduğunu belirterek, amaçlarının kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Müdür Kılıç, "81 ili gezen oyun tırını Muş ilimize getirip halkımıza hizmet sunduk. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle bugün oyun tırımız Muş'a geldi ve halkımızla buluşturuldu. Amacımız, atalarımızdan ve dedelerimizden bugüne kadar gelen oyunları gençlerimizle, çocuklarımızla ve halkımızla yeniden tanıştırmak, onları bu kültürle buluşturmaktır. Bu oyunların içerisinde mas güreşinden dokuztaş oyununa, suel yarışına kadar birçok geleneksel oyunumuz bulunmaktadır. İnanıyorum ki Muş halkı bu oyunları çok sevecek ve mutlu olacaktır. Ben de tüm halkımızı bu oyunlara katılmaya, oyunlarla buluşmaya davet ediyorum. Geleneksel Oyun Tırı 3 gün boyunca Malazgirt'te etkinlik alanında vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malazgirt, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 05:06:04. #7.12#
SON DAKİKA: Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.