Geleneksel Oyunlar Tırı Muş\'ta Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 81 ili gezmek üzere yola çıkan "Geleneksel Oyunlar Tırı", 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Muş'a gelerek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Merkez Göletli Park'ta konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Kurulan parkurda doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Etkinliğe katılarak çocuklarla oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın gençlerin hizmetine sunulduğunu belirterek, amaçlarının kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Müdür Kılıç, "81 ili gezen oyun tırını Muş ilimize getirip halkımıza hizmet sunduk. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle bugün oyun tırımız Muş'a geldi ve halkımızla buluşturuldu. Amacımız, atalarımızdan ve dedelerimizden bugüne kadar gelen oyunları gençlerimizle, çocuklarımızla ve halkımızla yeniden tanıştırmak, onları bu kültürle buluşturmaktır. Bu oyunların içerisinde mas güreşinden dokuztaş oyununa, suel yarışına kadar birçok geleneksel oyunumuz bulunmaktadır. İnanıyorum ki Muş halkı bu oyunları çok sevecek ve mutlu olacaktır. Ben de tüm halkımızı bu oyunlara katılmaya, oyunlarla buluşmaya davet ediyorum. Geleneksel Oyun Tırı 3 gün boyunca Malazgirt'te etkinlik alanında vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi. - MUŞ