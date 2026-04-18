Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması Yozgat\'ta

18.04.2026 16:58
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 440 sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesinde, "Tarih İçin Bir Ok At" temasıyla düzenlenen 7. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, 19 üniversite ve 30 ilden 440 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi.

Organizasyona, 18 yaş altı ve üstü bireysel erkek ve kadın sporcuların yanı sıra üniversiteler, kulüpler ve minikler kategorilerinde yarışan sporcular katıldı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, AA muhabirine, okçuluğun Türk tarihi açısından önemli bir değer taşıdığını söyledi.

Yarışmanın temasının bilinçli olarak seçildiğini belirten Korkmaz, "Atışlarımızı 1071 Malazgirt Savaşı ve Alparslan için 10 metre 71 santimetreden yapıyoruz. 1453 İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet anısına 14 metre 53 santimetreden atış gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Ulu Önder Atatürk'ün anısına 19 metre 23 santimetreden atış yapıyoruz." dedi.

Organizasyonla gelecek nesillere milli şuur kazandırmak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Onun için geçmişimizi, tarihimizi, geleneklerimizi, atış stilimizi gençlere öğretmek, gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyoruz. Gençlerden yoğun bir ilgi var. Şu an 36 bine yakın geleneksel okçulukla uğraşan sporcu var. Bu gittikçe artıyor, bu çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Tokat'tan katılan Başak Atakan da okçuluğa çevresinden görerek başladığını ve ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığını söyledi. Ok atmanın kendisine özgürlük hissi verdiğini belirten Atakan, bir tarihçi olarak bu sporu deneyimlemenin ayrı bir zevk olduğunu dile getirdi.

Tokat'tan katılan Özlem Uçan ise 2010 yılından beri bu yarışmalara katıldığını belirterek, "Yarışmaya baba, oğul, anne ve kız olarak katılan öğrencilerim var. Ailecek yapılabilecek bir spor." dedi.

Sporcular, daha sonra Malazgirt Savaşı'na, İstanbul'un fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara, madalya ve kupaları takdim edilecek.

Kaynak: AA

