Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 6 yılda 37 bin lisanslı sporcuya ulaştı - Son Dakika
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Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 6 yılda 37 bin lisanslı sporcuya ulaştı

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştıklarını belirtti. Toksöz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biri olduklarını ve tesisleşmenin branşı ileriye taşıyacağını söyledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi.

Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel Türk okçuluğunda her sezon bir önceki yılın üzerine koyarak gelişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sporcuların kendilerine ait alanlarda düzenli eğitim almalarının başarıyı artıracağını ve bu sebeple tesisleşmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Toksöz, "Geleneksel Türk okçuluğu 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştı. 1000'e yakın kulübümüz var. Şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Federasyon olarak en büyük hedeflerimizden biri de tesisleşme. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde branşımız çok daha ileriye gidecek." ifadelerini kullandı.

"Özellikle minikler kategorisinde çok güçlü bir nesil geliyor"

Altyapıdan güçlü bir sporcu neslinin geldiğini vurgulayan Toksöz, "Tarihini bilen ve merak eden bir nesil yetişiyor. Yaptığımız çalışmalarla 7'den 70'e her yaş grubuna ulaşıyoruz. Geçen yılki derecelerle karşılaştırdığımızda başarılarda ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle minikler kategorisinde çok güçlü bir nesil geliyor." dedi.

Genç sporcuların hem tarihlerini öğrenmelerini hem de spor yoluyla özgüven kazanmalarını önemsediklerini belirten Toksöz, "Atalarımızın mirası olan okçuluğu çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Branşın ötesinde tarihi yaşatmak ve kültürel mirası bir sonraki nesle taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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