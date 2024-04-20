Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 41 ilden 94 kulüpten 928 sporcu katılıyor.
Turnuvanın ilk gününde sporcular, 18 metreye ok atarak eleme atışı yaptı.
Turnuva, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
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Antalya'da yarın yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı Dokuma Park'ta gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, Robert Korzeniowsk ve milli atletlerin katıldığı toplantıda, organizasyonun önemi vurgulandı ve başarı dilekleri iletildi.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan 'El Clasico' mücadelesi öncesinde lider Madrid ekibi, galibiyetle puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında oynanan 256 maçta Real Madrid 104 kez galip gelirken, Barcelona ise 100 kez kazandı.
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