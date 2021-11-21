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"Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu" 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

"Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu" 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

21.11.2021 18:06
"Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu" 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Gelibolulu milli atlet Şevki Koru anısına gerçekleştirilen koşuya 137 sporcu katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Gelibolulu milli atlet Şevki Koru anısına gerçekleştirilen koşuya 137 sporcu katıldı.

Gelibolu merkezdeki Piri Reis Müzesi'nin önünden başlayan koşuların başlangıç töreninde konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ülke genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şevki Koru yarışmalarının geçen yıl yapılamadığını hatırlattı.

Bu yıl Şevki Koru Koşusu'na devam edildiğini belirten Özacar, "Üçüncüsü düzenlenen Şevki Koru yarışmasının aynı zamanda uluslararası ikinci koşusunu yapacağız. Şevki Koru bundan tam 18 yıl önce aramızdan ayrıldı. Şevki Koru özel bir insan. Türkiye'de maratonda ilk başarıyı yakalayan insan." dedi.

Özacar'ın startı vermesiyle 63 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik maraton, 12 sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik ve 22 sporcunun katıldığı 5 kilometrelik koşularla başladı.

Daha sonra 40 kişinin katılımıyla halk koşusu gerçekleştirildi.

Yarışmalar sonunda 21 kilometrelik maratonda kadınlarda birinci milli sporcu Tuğçe Özkan, ikinci milli sporcu Zühal Kaya ve üçüncü milli sporcu Derya Kaya olurken, erkeklerde birinciliği Üzeyir Söylemez, ikinciliği Abdullah Yıldız ve üçüncülüğü de Aytaç Çıtacı elde etti.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere para ödülleriyle kupalarını Özacar, merhum Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve ilçe kurumlarının temsilcileri verdi.

Milli Sporcu, Çanakkale, Gelibolu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu' 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Gelibolu'da Şevki Koru Koşusu" 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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