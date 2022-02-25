Gelibolu Triatlonu için Çanakkale'de koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

2022 Gelibolu Triatlonu için Çanakkale'de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu Uzun Mesafe Türkiye Şampiyonası ve 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Standart Mesafe Duatlonu şeklinde yapılacak organizasyon için ilgili taraflar bir araya geldi.

Çanakkale İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Türkiye Triatlon Federasyonu adına genel sekreter Göktürk Yılmaz, teknik kurul üyesi Mert Onaran, uzman Alper Yıldırım ve bölgesel lig koordinatörü Erhan Durukan hazır bulundu.

Koordinasyon toplantısında ayrıca Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da yer aldı.

Gelibolu Triatlonu, 21-22 Mayıs tarihlerinde tarihi yarımadada yapılacak.