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Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı - Son Dakika

Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı

16.12.2021 13:33
Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı

Gemlik Belediyespor Kulübü U18 Futbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Gemlik Belediyespor Kulübü U18 Futbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Gemlik Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan Gemlik ekibi 6-3 galip ayrıldı. Pandemi sebebiyle ara verilen lig yeniden başlarken, Belediyesporlu futbolcular, iki yıl sonra döndükleri sahalarda ilk maçı farkla kazandılar. Futbolcuları tebrik eden Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu, maçlara verilen zorunda pandemi arasından sonraki ilk maçta alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Uslu, sezona iyi başlayan Gemlik ekibinin kazandıkları başarıyı sezon boyunca sürdürmeleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

U18 Elit Ligi'nde mücadele eden Gemlikli futbolcuları farkla kazandıkları maçtan dolayı tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik'in sahalara hızlı bir dönüş gerçekleştirdiği dile getirerek "Gençlerimize güveniyoruz. Belediyespor bünyesinde sadece futbol değil daha pek çok branşta başarılarına başarı katan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı
Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı

Atatürk Stadı, Pandemi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gemlik Belediyespor lige galibiyetle başladı - Son Dakika Spor


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