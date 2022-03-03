Gemlikli sporcular Çanakkale'den madalya ile döndü - Son Dakika

Gemlik Belediyesporlu sporcular başarıya doymuyor. Sporun birçok dalında Türkiye ve Dünya'da çeşitli karşılaşmalarda madalyalar kazanan Gemlik Belediyesporlu sporcular, son başarılarını judoda Çanakkale'de yapılan okullar arası turnuvada kazandı.

Yapılan turnuvaya 8 sporcuyla katılan Gemlik Belediyespor, judo müsabakalarında İrem Naz Gül 52 kiloda 1, Irmak Sarısu 63 kiloda. 1, Ayşenur Boşküp 36 kiloda 2., Berra Çakal 40 kiloda 2., Alperen Kara 42 kiloda 3., Mustafa Coş 46 kiloda 3., Can Çetinkaya 34 kiloda 5., Yunus Emre Özdemir 34 kiloda 5. oldu.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu başarı kazanan sporcuları tebrik ederek, "Gemlik'te adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyoruz. Belediyesporumuz da birçok branşta yüzlerce sporcu var. Genç sporcularımız katıldığı her karşılaşmada aldıkları başarılarla bizleri gururlandırıyor. Çanakkale'de başarı kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA