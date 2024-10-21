Genç Boksörler Dünya Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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Spor

Genç Boksörler Dünya Şampiyonası'na Hazır

Milli boksörler, Karadağ'daki şampiyonadan madalya hedefiyle yola çıktı. 2028 hedefleri var.

21.10.2024 11:17
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Genç milli boksörler, Karadağ'daki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 hafta süren kampı tamamlayan milli takım, organizasyonun düzenleneceği Karadağ'a gitti. Şampiyonada müsabakalar, yarın yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak.

Erkeklerde 11, kadınlarda ise 12 sıklette ringe çıkacak milli sporcular, yumruklarını madalya için sallayacak.

"2028 Olimpiyatları'nın yapı taşları bu ekip"

Genç Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Naci Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Takımın iyi durumda olduğunu aktaran Oral, "Çocukları çok iyi tanıyoruz. Ne yapabileceklerini biliyoruz. Güzel neticelerle ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. En az iki sıklette İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyoruz. 2028 Olimpiyatları'nın yapı taşları bu ekip. Altyapı diye tabir edilen ekip. Ablalarını iyi örnek alıyorlar. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Genç Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Yavuz Kılıç ise sporcularına güvendiğini vurguladı.

İyi bir teknik ekiplerinin de olduğunu anlatan Kılıç, " Avrupa Şampiyonası'ndan 2 bronz madalyayla dönmek nasip oldu. O zaman 13 sıklette katılmıştık. Şimdi sağlık probleminden dolayı 2 sıklet eksik gideceğiz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız 2 bronz madalyanın daha da üstüne çıkmak." ifadelerini kullandı.

"Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek"

Milli boksör Mert Aybuga, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlatan Mert, "İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılıyorum. Çok güzel bir duygu. Herkesin hayal ettiği bir yer. Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Esmaül Hüsna Babat da boksu çok sevdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Beş yıldır Türkiye şampiyonuyum. İki yıl önce Avrupa ikincisi oldum. Dünya Kupası'nda üçüncü oldum. Bu yıl da inşallah Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi almak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, en büyük hedefim şampiyon olmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Genç Boksörler Dünya Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika

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