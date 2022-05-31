Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

31.05.2022 15:46

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Ziraat Bankası ile Okyanus Koleji karşılaştı.

Ziraat Bankası, rakibini 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Okyanus Koleji'nin ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü olduğu şampiyonada, Altekma 4. sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından Ziraat Bankası takımına kupa ve madalyaları törenle verildi.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - Son Dakika


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