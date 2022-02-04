Üye Girişi
Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti - Son Dakika

Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti

04.02.2022 23:16

Club Brugge, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a göz dikti. 20 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak isteyen Belçika devinin transferi 5 milyon euroya yakın bir bedelle bitirebileceği ifade edildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kapısını sürpriz bir kulüp çaldı. Belçika devi Club Brugge, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

SAVUNMANIN SOLUNA TAKVİYE YAPMAK İSTİYORLAR

Fanatik'in Voetbalkrant'tan aktardığı habere göre, Brugge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle mavi-siyahlıların savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

Genç Kartal, Avrupa'ya uçuyor! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile belli

TRANSFER 5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Öte yandan kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında mavi-siyahlıların sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği de iddialar arasında.

YORUMLAR
500

Rıdvan Yılmaz, Club Brugge, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
23:07 Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği kapıda! 3 bakan görevini devredebilir
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:51 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile dünyaevine giriyor
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 23:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement