Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kapısını sürpriz bir kulüp çaldı. Belçika devi Club Brugge, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

SAVUNMANIN SOLUNA TAKVİYE YAPMAK İSTİYORLAR

Fanatik'in Voetbalkrant'tan aktardığı habere göre, Brugge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle mavi-siyahlıların savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

TRANSFER 5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Öte yandan kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında mavi-siyahlıların sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği de iddialar arasında.