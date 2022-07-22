Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı - Son Dakika
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Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı

22.07.2022 13:41

Alman ekibi Frankfurt ile anlaşmana kesin gözüyle bakılan genç milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı netleşti. 21 yaşındaki sol bek İskoçya'nın köklü kulübü Rangers ile anlaştı.

Beşiktaş'ta belirsizliğini koruyan Rıdvan Yılmaz transferi sonuca ulaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers ile anlaşma sağladı.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Habere göre, Beşiktaş ve Rangers, Rıdvan Yılmaz transferi için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan kardan pay %20 karşılığında anlaşmaya vardı. Rıdvan Yılmaz'ın temsilcisi Rangers yetkilileri ile sözleşme detayları için görüşmelere başladı. 21 yaşındaki milli sol bek geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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Son Dakika Spor Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı - Son Dakika
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