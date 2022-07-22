Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı

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Beşiktaş'ta belirsizliğini koruyan Rıdvan Yılmaz transferi sonuca ulaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers ile anlaşma sağladı.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Habere göre, Beşiktaş ve Rangers, Rıdvan Yılmaz transferi için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan kardan pay %20 karşılığında anlaşmaya vardı. Rıdvan Yılmaz'ın temsilcisi Rangers yetkilileri ile sözleşme detayları için görüşmelere başladı. 21 yaşındaki milli sol bek geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol 4 asistlik katkıda bulundu.