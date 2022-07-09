Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta - Son Dakika
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Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta

09.07.2022 14:10
Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta

Genç Milli Kadın Judo Takımı'nın Trabzon'da Gürcistan ve Türkmenistan milli takımlarıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.

Genç Milli Kadın Judo Takımı'nın Trabzon'da Gürcistan ve Türkmenistan milli takımlarıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Macaristan'ın Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nın hazırlıkları için Trabzon'da kampa girdi.

Hazırlıklarını Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren kadın milliler, Gürcistan ve Türkmenistan takımlarının katılımıyla gerçekleşen antrenmanlarda, günde çift çalışma ve randori ile Macaristan için güç topluyor.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Gürcistan, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta - Son Dakika

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