Nevşehir Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı il şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, kentte düzenlenen müsabakaları birinci tamamlayarak bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takım, turnuvada tüm rakiplerini mağlup ederek il birincisi oldu.

Turnuvada ikinciliği Simya Koleji, üçüncülüğü ise Ürgüp Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü elde etti.