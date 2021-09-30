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Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak - Son Dakika

Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak

30.09.2021 10:16
Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak, System.String[]

Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın ilk gün müsabakalarında, finalde yarışmaya hak kazandı.

Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın ilk gün müsabakalarında, finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonanın 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Beyza Yılmaz, elde ettiği 572 puanla finale yükseldi. Aynı kategoride Şimal Yılmaz 558 puan ve Gülsunar Tarhan 547 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milliler toplamda aldıkları 1677 puanla takım olarak müsabakayı 7. sırada bitirdi.

10 metre havalı tüfek genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcular Zeynep Gökçe Demirci 621,2 puan, Elif Berfin Altun 616,9 puan ve Elif Zeynep Geçim 616,3 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milliler toplamda 1854,4 puanla takım olarak 9. sırayı aldı.

10 metre havalı tabanca genç erkekler kategorisinde ise Yiğit Yıldırım 569 puan, Adnan Efe Uçar 563 puan, Alp Eren Erdur 562 puan ve Mustafa İnan 561 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Yiğit, Adnan Efe ve Mustafa'nın yer aldığı takım mücadelesinde ise milliler beşincilik elde etti.

Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak
Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak

Dünya Şampiyonası, Milli, Silah, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli atıcı Yasemin Beyza Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışacak - Son Dakika Spor


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