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- Genç milli haltercilerin tek hedefi 2028 Olimpiyatları

Gençler ve 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takımı, Konya'da hazırlıklarına devam ediyor

KONYA - Konya'da Dünya Gençler Halter Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Gençler ve 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takımı, 2028 ve 2032 olimpiyatlarına katılarak madalyalar kazanmak hedefiyle çalışmalarını sürüdürüyor.

Gençler ve 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takımı, 19-24 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonası hazırlıklarına Konya'da başladı. Ulusal ve uluslarası başarılar elde eden bir çok sporcunun hazırlıklarına devam ettiği kamp süreci çok sıkı şekilde sürüyor. Kendi ağırlıklarının bazen 2 katını kaldırmaya çalışan milli sporcular, altın madalya kazanmak istiyor. 2028 ve 2032 yıllarında yapılacak olan olimpiyatlara katılmayı amaçlayan milli sporcular, çok iyi çalışarak hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

Sarıkoca: "Buradaki gençler, 2028 olimpiyatlarına katılacak gençlerimiz"

Büyük Bayanlar ve Genç Bayanlar Halter Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca, gençlerin çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Burada Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İspanya'da 19-24 Eylül arasında yapılacak. 45-50 günlük bir süremiz kaldı. Güzel hazırlanıyoruz, çocuklarımızın durumu da çok çok iyi. 2-3 tane madalya bekliyoruz. Renkleri tabii bizim için altın olması. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip güzel başarılar getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki gençler 2028 olimpiyatlarına katılacak gençlerimiz aslında. O yüzden Halter Federasyonu olarak da alt yapımıza çok önem veriyoruz. Bu sene U-15, yıldızlar ve gençlerde çok güzel başarılar elde ettik. Gençliğimize çok önem veriyoruz, çünkü geleceğimiz gençlerimiz" dedi.

Çan: "Alacağım madalyayı babama armağan etmek istiyorum"

Halter sporuna 12 yaşında başlayan ve 6 yıldır devam ettiren milli sporcu Büşra Çan (18), yakın zamanda kaybettiği babası için çok çalıştığını ifade etti. Çan, "Spora hocamın beni bulması üzerine başladım. Ailem ilk başlarda göndermek istemiyordu. O beni zorla spora başlattı. Büyükler Avrupa üçüncüsü ve Avrupa ikincisi oldum. Yıldızlar Dünya Şampiyonluğu kazandım. Buraya gelmeden de 1.5 ay önce babamı kaybettim. Babam vefat etti. Yeni yeni toparlamaya çalışıyorum. İnşallah ilerleyen sürelerde de daha iyi hazırlanacağımı düşünüyorum. Hedefim de en kötü ilk üçe girmek. İnşallah 2028 Olimpiyatları hedefim var. Oraya katılmayı hedefliyorum. Gençler Dünya Şampiyonasında alacağım madalyayı babama armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bektaş: "2028 ya da 2032 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyorum"

Ablası Cansu Bektaş halterde dünya şampiyonu olduktan sonra halter sporuna başlayan Aysu Bektaş (16), "5 yıldır bu sporu yapmaktayım. Benim ablam da halter yapıyor, ondan gördüm ve başladım. Ablam dünya şampiyonu oldu ertesi gün de ben de başladım. Avrupa şampiyonluğum var, 2 Avrupa ikinciliğim var. Önümüzdeki turnuvada ilk önce madalya almak istiyorum. Şuanda çok sıkı çalışıyoruz. Yarışmalara da 1.5 ay gibi bir süre kaldı. Madalya almayı hedefliyorum. 2028 ya da 2032 Olimpiyatlarına da katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.

Şahin: "Hedefim inşallah 2028 Olimpiyatlarında kota alabilmek"

Milli sporcu Yağmur Melek Şahin ise, "2 yıldır halter sporu ile ilgileniyorum. Dünya ikinciliğim var, Avrupa ikinciliğim var. Bunların dışında Avrupa rekorum var. Önümüzdeki şampiyonaya hazırlık sürecim çok iyi ilerliyor. Hedefim ise 3 altın madalyayı alabilmek. Ülkemize altın madalyayı kazandırıp İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyorum. Hedefim inşallah 2028 Olimpiyatlarında kota alabilmek. En büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.