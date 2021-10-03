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Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti - Son Dakika

Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti

03.10.2021 11:07
Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti, System.String[]

Milli judocular, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için İtalya'ya gitti.

Milli judocular, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılmak için İtalya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ekim tarihlerinde Olbia kentinde düzenlenecek şampiyonada, kadınlarda, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Mediha Yeksan ile +78 kiloda Hilal Öztürk mücadele edecek.

Erkeklerde ise 60 kiloda Emirhan Karahan, 66 kiloda Muhammed Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ve Ahmet Çuhadar ile +100 kiloda Münir Ertuğ madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya, 73 ülkeden, 213 kadın ve 295 erkek sporcunun katılacağı belirtildi.

Türkiye, İtalya, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli judocular Dünya Şampiyonası için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor


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