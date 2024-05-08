Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya\'da yarışacak

Ayşe Çebi, Türkiye'yi temsil etmek için İtalya'da düzenlenecek olan WSK Open Cup 2'ye katılacak. Geçen yıl kategorisini yükselten Çebi, ACI İtalya Şampiyonası ve WSK serilerinde de yarışacak. Geçtiğimiz ay yapılan WSK Open Series'te 25. sırayı elde eden genç sporcu, 2024 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da 14 yarış daha yapacak.

08.05.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da 9-11 Mayıs'ta düzenlenecek WSK Open Cup 2'de yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre geçen yıl "junior" kategoriden "senior" kategoriye geçen Ayşe Çebi, ACI İtalya Şampiyonası ve WSK serilerinde Türkiye'yi temsil edecek.

WSK Open Cup 2'den bir hafta sonra ACI İtalya Şampiyonası 2. yarışında ter dökmeye hazırlanan Ayşe Çebi, 2024 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da 14 yarışta daha mücadele edecek.

İtalya'nın Franciacorta pistinde geçen ay düzenlenen WSK Open Series ilk yarışında 40 sürücünün yer aldığı OKN kategorisinde piste çıkan genç sporcu, finalde iki sıra yükselerek 25. olmayı başarmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:52 Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:23:02. #1.13#
SON DAKİKA: Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement