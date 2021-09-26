Genç milli satranççı Vahap Şanal'ın takımı Bosna Ligi'nde birinci oldu

Satrançta genç büyükusta unvanlı Vahap Şanal'ın Bosna Hersek Premier Liginde forma giydiği SK Bosna takımı, birincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 defa Avrupa Takımlar Şampiyonu olan SK Bosna'nın birinci masasında hamle yapan Vahap Şanal, 9 karşılaşmayı 5 puan ile tamamlayarak, takımının şampiyon olmasına katkı sağladı.

SK Bosna takımı 18 puan ile şampiyon olurken en yakın rakibine de 5 puan fark attı.