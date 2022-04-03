Genç milli sporcu Avrupa şampiyonluğu için rakiplerinin bileğini bükecek - Son Dakika

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Tokat'ta düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler kategorisi 75 kiloda birinci olarak milli takıma seçilen Ziya Samet Türeli, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşlerinde bu spora yeteneği olduğunu fark eden 17 yaşındaki Türeli, 3 yıllık kariyerinde çeşitli müsabakalarda dereceler elde etti.

Türeli, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerinin bileğini büküp, altın madalyaya uzanarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Türeli: "Amacım bilek güreşini tanıtarak yaygınlaştırmak"

Ziya Samet Türeli, AA muhabirine, sınıf arkadaşları ve kendinden yaşça büyük kişilerle bilek güreşi yaparken, bu spora yeteneğinin olduğunu fark ettiğini söyledi.

Profesyonel olarak 3 yıldır bilek güreşiyle uğraştığını dile getiren Türeli, bu sürede 2 Türkiye şampiyonluğu ile dünya dördüncülüğü elde etmesinde ailesinin, okul arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve antrenörünün büyük desteği olduğunu kaydetti.

Türeli, geleceğe yönelik hedeflerine değinerek, "Şimdi Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorum. İnşallah elimden geleni yapacağım. Daha sonrasında eylül ayında Türkiye'de Dünya Şampiyonası olacak. Orada da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Bilek güreşinin tanıtarak yaygınlaştırmayı amaçladığını dile getiren Türeli, "Bilek güreşine profesyonel bir şekilde başladıktan sonra arkadaşlarımın da ilgisi oldu. Böyle bir sporun olduğunu daha önceden bilmiyorlardı. Benimle beraber keşfettiler. Ben de kendimi bu alanda geliştirerek, bu sporun branşlı bir şekilde yaygınlaştırılmasını hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Türeli, kendisine destek veren Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Ayrıca, Ziya Samet Türeli'nin eğitim gördüğü özel okulun müdürü İsmail Demir ise öğrencisini başarılarından dolayı tebrik edip, "Biz de okul olarak bundan sonraki spor hayatında kendisine gerekli maddi ve manevi desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.