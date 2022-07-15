Genç milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya - Son Dakika
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Genç milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya

15.07.2022 16:15
Genç milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya

Genç milli yelkenciler, Hollanda'da düzenlenen World Sailing Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Genç milli yelkenciler, Hollanda'da düzenlenen World Sailing Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lahey kentinde 67 ülkeden 431 genç yelkencinin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, İÇDAŞ Spor Kulübünden milli yelkenci Merve Vatan, IQ FOil genç kadınlar sınıfında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı genç yelkenci Derin Atakan da (Urla Deniz Kulübü) formula kite kızlar sınıfında üçüncülük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Dört farklı sınıfta toplam 10 Türk yelkencinin mücadele ettiği şampiyonada; 420 genel erkekler sınıfında Alp Namdar ve Cem Gözek (A.R.M Urla Gençlik ve Spor Kulübü) ekibi de şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

ILCA 6 erkekler sınıfında Derin Baytur (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 15. sırada, ILCA 6 kızlar sınıfında Okyanus Arıkan (A.R.M Urla Gençlik ve Spor Kulübü) ise 10. sırada yer aldı.

???????420 Genel Kızlar Kategorisinde ise Nehir Güzeltuna ve Derin Açal (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken) ekibi yarışmayı 13. sırada tamamladı.

Formula kite erkekler kategorisinde de Derin Cem Baba (AKUT Spor Kulübü) ise şampiyonayı 13. sırada bitirdi.

IQ Foil genç erkekler sınıfında da Dora Derinler (EMR Windsurf ve Yelken Kulübü) 17. oldu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli yelkencilerden Dünya Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya - Son Dakika

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