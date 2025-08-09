Genç Şampiyon İrem İdil - Son Dakika
Genç Şampiyon İrem İdil

09.08.2025 11:10
Antalya'dan İrem İdil Satılmış, kick boks ve muay thai'de dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandı.

ANTALYA'da yaşayan 17 yaşındaki İrem İdil Satılmış, 5 yıl önce başladığı kick boks ve muay thai kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti. Toplam 10 altın madalya kazanan Satılmış, Bu spor, içimdeki İrem'i ortaya çıkardı dedi.

2020 yılında sporla tanışan İrem İdil Satılmış, birçok branşı denemesine rağmen kendini kick boks ve muay thaide buldu. Spora babasının yönlendirmesiyle başladığını anlatan Satılmış, Birçok spor dalını deneyimledim ama kendimi bunda buldum. Babam beni bu alana teşvik etti. Sporla birlikte adeta benliğimi buldum. Bu spor benim hayatım oldu dedi.

'ÇITI PITI İREM GİTTİ, ÖZ GÜVENLİ İREM GELDİ'

Antrenörlerinden Murat Erdem ve Talat Ayhan ile çalıştığını belirten Satılmış, Murat hocamın bana inancı sayesinde ringlere çıktım. Muay thai, kick boksta ve boksta Avrupa ve dünya şampiyonluklarım oldu. Bu sene kick boksta dünya kupasını aldım, Türkiye şampiyonu oldum ve Kick Boks Milli Takımı'na gitmeye hak kazandım. Hocamın desteği ve güveni bana çok şey kattı. Bu spor, içimdeki İrem'i çıkarttı. Çıtı pıtı İrem gitti, yerini daha güçlü, öz güvenli daha da iyi bir İrem aldı diye konuştu.

MİLLİ TAKIM YOLUNDA

2021 yılında ilk kez katıldığı şampiyonada kürsüye çıkan Satılmış, bugüne kadar kick boks branşında 2 Türkiye, 1 dünya şampiyonluğu, muay thaide ise 4 Türkiye, 3 Avrupa şampiyonluğu ve 1 dünya ikinciliği elde etti. Son olarak 1-4 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Kick Boks Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birinci olarak milli takıma seçildi. Hedeflerinin geliştiğini aktaran Satılmış, Ben hep 'Türkiye şampiyonu olayım yeter' diye düşünüyordum, fakat Avrupa ve dünya oldukça daha da çok hırslandım, daha da adımı duyurmak istedim. Maçlara çıktım ve hedefim daha da büyüdü dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLANA KADAR DURMAK YOK'

Bazı çevrelerden aldığı 'Burnun kırılır, yüzün zarar görür' gibi yorumlara aldırış etmediğini söyleyen İrem İdil Satılmış, Sakatlanma korkum oldu ama hiçbir zaman bu korkuya teslim olmadım. Endişemi bir kenara bırakıp, her zaman devam ettim. Sporda en büyük motivasyonum; başarılı olmam ve ailemin, hocalarımın desteği. Adımı tüm dünyaya duyurmak, Murat hocamla birlikte zirveye çıkmak istiyorum. Dünya şampiyonu olana kadar durmak yok diye konuştu.

Kaynak: DHA

