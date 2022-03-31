Genç ve yıldız milli eskrimciler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 29 milli sporcu piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de 2-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 102 ülkeden 1700 sporcu, kılıç, flöre, epe ve takım müsabakalarında mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular ve maç programı şöyle:

2 Nisan Cumartesi:

Genç kadınlar kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör

Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk

3 Nisan Pazar:

Yıldız kızlar kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Nil Güngör

Yıldız erkekler kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli

4 Nisan Pazartesi:

Genç kadınlar kılıç takım

Genç erkekler kılıç takım

5 Nisan Salı:

Genç kadınlar flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen

Genç erkekler flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın

6 Nisan Çarşamba:

Yıldız kızlar flöre: Fatima Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir

Yıldız erkekler flöre: Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı

7 Nisan Perşembe:

Genç kadınlar flöre takım

Genç erkekler flöre takım

8 Nisan Cuma:

Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek

Genç erkekler epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner

9 Nisan Cumartesi:

Yıldız kızlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Berra Sonyüksek

Yıldız erkekler epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Yalgın Yeter

10 Nisan Pazar:

Genç kadınlar epe takım

Genç erkekler epe takım