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Genç yetenekleri bowling salonunda seçiyor - Son Dakika

Genç yetenekleri bowling salonunda seçiyor

28.12.2021 11:01
Genç yetenekleri bowling salonunda seçiyor

Bowling milli takım antrenörü Recep Çınar, bowling salonunda keşfettiği genç yetenekleri milli takıma kazandırmak için emek veriyor.

Bowling milli takım antrenörü Recep Çınar, bowling salonunda keşfettiği genç yetenekleri milli takıma kazandırmak için emek veriyor.

Çınar, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından, en büyük bowling salonuna sahip olduğu için Samsun'da görevlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için yaptırılan Samsun Bowling Salonu'na bowling oynamak için gelenler arasından yeteneklileri seçen Çınar, seçtiği gençlere eğitim veriyor.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıl önce bowlingle tanıştığını ve bowling makineleriyle ilgili eğitim almak için ABD'ye gittiğini anlattı.

Türkiye'de 1989 yılında düzenlenen bowling şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olup Türkiye'yi İrlanda'da temsil ettiğini dile getiren Çınar, Türkiye'de yapılan tüm bowling organizasyonlarının içinde olduğunu ve artık eğitim ve organizasyon bölümünde yer aldığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye liglerine ara verildiğine işaret eden Çınar, "Liglerde yaklaşık 250 sporcu oynuyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig olarak. 20-23 Ocak 2022'de Samsun'da Süper Lig Türkiye Kupası ve 1. Lig Türkiye Kupası oynanacak." dedi.

Samsun Bowling Salonu'nun 38 hat ile büyük bir salon olduğuna vurgulayan Çınar, "Otuz sekiz hatta sahip bir salon Avrupa'da bile zor. Bu salon Türkiye için büyük bir imkan, büyük bir yatırım. İşitme Engelliler Olimpiyatlarında hem federasyonda görevliydim hem de işitme engelliler milli takımında antrenördüm. Biz burada işitme engellilerle çalışarak başladık. Aslında iyi bir organizasyon yaptık, iyi bir turnuva geçirdik. Çiftlerde madalyayı sadece 18 pinle kaybettik. Bizim için iyi bir tecrübeydi. Şu anda da okul sporları turnuvasında ilk dörde giren takımları bölge şampiyonaları için hazırlıyorum." diye konuştu.

Tüm amacının genç yetenekleri bowling sporuna kazandırmak olduğunu belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Samsun'da uzun zamandır bu salon var fakat eğitim düzeyinde ciddi bir çalışma yapılamadı. Burada eğittiğimiz bir iki arkadaş sporculara yardımcı olmaya çalışmış, yetebildikleri kadar bowlingin kuralarını göstermiş. Maalesef oynadıkları oyun Türkiye için bile yeterli değil. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Gençleri hazırlayacağız. Belki 5-6 sene sonra onlardan bir genç milli takım veya A milli takıma oyuncu olur. Bu işin sevdalısı, gönüllüsü olan herkesi bekliyoruz. Biz yardımcı olmaya hazırız. Onlar gelirlerse bir şeyler vermeye, öğretmeye çalışacağız. Bowlingde genç sporcularımız hem kendi aralarında hem de büyük oyuncularla yarışıyor. Yani oynadıkları ligde iki değerlendirmeye tabi tutuluyor."

Çınar'ın eğitim verdiği 20 gençten biri olan İlkadım Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Odabaşı ise bowling eğitimlerine yeni başladığını söyledi.

Odabaşı, "Eğitim çok fazla şey kattı bana. Normalde eskiden arkadaşlarımla oynadığımda hiç atamazdım ama şimdi hocamızın bana öğrettiği şeyler sayesinde çok güzel atışlar yapabiliyorum. Bowling sporunu yapamıyorlarsa asla vazgeçmesinler. Gerçekten çok güzel bir eğitim veriyorlar bize." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Samsun, Milli, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç yetenekleri bowling salonunda seçiyor - Son Dakika Spor


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