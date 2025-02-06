Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı - Son Dakika
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Spor

Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda geri düştüğü maçta Boluspor'u 4-1 yendi. Yusuf Demir 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

06.02.2025 17:58  Güncelleme: 18:49
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Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.

GERİ DÜŞTÜLER AMA FARK ATTILAR

Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor'u deplasmanda Alvaro Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Mücadelede Yusuf Demir 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta sonunda ise ligde Adana Demirspor'u konuk edecek. Boluspor, kupada bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek. Boluspor, ligde hafta sonunda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü misafir edecek.

Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor\'a acımadı

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Son Dakika Spor Genç yıldız şov yaptı! Galatasaray Boluspor'a acımadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • miray:
    şanlı GS 49 12 Yanıtla
    SnOW gRaiN:
    neresi sanli fetosaray 0 0
  • İbrahimm Bas:
    Oğuz Aydın'ın tırnağı etmez 3 23 Yanıtla
    Mert GİRGİN:
    ha zktr oradan dllma 0 0
  • Cocukluk askimsin:
    şu çocuk 6m Euro'ya geldi. Bokan bir türlü şans vermiyor çocuğun soyadı Akman olsa banko 11di 17 6 Yanıtla
    Hakan Kosar:
    soy ismi Akman olan ne zaman nerede kaç defa İlk 11 oynadı? 0 0
  • Hakan Kosar:
    soy ismi Akman olsa banko 11 oynarmış laf değil bilmem ne, soy ismi Akman olan kaç defa İlk 11 de oynadı ? laf olsun torba dolsun 10 6 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Nerat LUŞ çok can yakacak... 13 1 Yanıtla
    Fatma Öztürk:
    BERAT LUŞ 0 0
  • Burak Kync:
    grup sistemi çok saçma Türkiye kupasında aslında tek maçtan olmalı elemeli yani TFF yine sınıfta kaldı her zaman ki gibi 8 2 Yanıtla
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