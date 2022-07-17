Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi - Son Dakika
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Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi

17.07.2022 19:01
Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi

Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da sona erdi.

Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı organizasyonun son gününde milli sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız ve erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ altın, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ise bronz madalyayı kazandı.

Erkekler 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda Halil İbrahim Özmen sıkletlerinde 5'inci oldu.

Müsabakalar sonunda Türkiye 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ile toplam 9 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi - Son Dakika
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