Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Badminton Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda erkek ve kız kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda toplam 23 il turnuvada yarışacak ve müsabakalar 16 Ocak tarihinde sona erecek. Seremoniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcular ve antrenörler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide İl Müdürü Yasin Özdemir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Sözlerine badminton grup müsabakaları için hakem, sporcu ve antrenörleri ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederek başlayan Özdemir, " Okul Sporları Badminton Gençler Grup Müsabakaları için ilimize gelen hakem, sporcu ve antrenörlere hoş geldiniz diyorum. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birbirinden çekişmeli geçecek müsabakalarda kazananın dostluk olmasını diliyorum. Bu gruptan Türkiye Şampiyonu çıkacağına olan inancım tam. Katılım sağlayan bütün hakem, antrenör ve sporculara müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK